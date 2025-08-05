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На видео попал поток воды, который размыл Можайское шоссе в Подмосковье

В Подмосковье поток воды размыл асфальт на Можайском шоссе и попал на видео
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На Можайском шоссе в подмосковном Одинцово поток воды размыл асфальт на проезжей части, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись инцидента.

«Буйство стихии во всей красе в Одинцовском городском округе - из-за подмыва обвалился асфальт на Можайском шоссе. Машины пока рискуют ехать, но очень осторожно», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что сильный поток воды движется поперек проезжей части, при этом у обочины на дороге размыло асфальт и грунт, образовался небольшой водопад. По уцелевшей части дороги на небольшой скорости проезжают легковые автомобили.

До этого на видео попал провал, возникший по всей ширине трассы «Лена» в Амурской области. Из-за нештатной ситуации движение по дороге закрыли минимум на сутки, возможность проезда альтернативными маршрутами там отсутствует.

Ранее опрокинувшаяся фура заблокировала движение по трассе «Дон».

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