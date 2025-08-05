Представлен Tank 500 с холодильником и телевизором

Tank выведет на рынок обновленный внедорожник 500 с холодильником и телевизором

В Китае в августе стартуют продажи обновленного внедорожника Tank 500, сообщает Autohome. У автомобиля переработаны внешний дизайн и интерьер.

«Во втором ряду сидений установлен 17,3-дюймовый потолочный экран мультимедийной системы с разрешением 3K и шестью режимами управления: голосовым, жестовым, сенсорным, телефонным, дистанционным, а также с помощью экрана в подлокотнике. Новый автомобиль также будет оснащён компрессорным холодильником мощностью 50 Вт с максимальным диапазоном регулировки температуры от -6°C до 50°C», — отмечается в публикации.

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Также Tank 500 получил новую решетку радиатора и лазерный радар (лидар) на крыше, который обеспечивает работу систем помощи водителю. Силовая установка внедорожника осталась прежней: это турбомотор 2.0, электродвигатель и 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

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