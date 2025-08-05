На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько потратит россиянин на обслуживание Changan Uni-S

НАПИ: содержание Changan Uni-S за 5 лет обойдется владельцу дороже самой машины
true
true
true
close
Changan

Стоимость владения кроссовером Changan Uni-S для автомобилиста из Москвы за пять лет составит 2,31 млн рублей при цене новой машины 2,29 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

В частности, на техобслуживание кроссовера Changan Uni-S в комплектации Comfort с мотором 1.5 мощностью 181 л.с. и роботизированной трансмиссией за 5 лет будет потрачено 246,6 тыс. рублей, на транспортный налог — 45 тыс. рублей, на топливо — 374 тыс. рублей, еще 890 тыс. рублей составит потеря стоимости.

Также за этот период запланированы расходы в 405 тыс. рублей на страхование каско, 154 тыс. рублей на шины и 86 тыс. рублей — на текущий ремонт.

Ранее была названа цена кроссовера Jetour T1 для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами