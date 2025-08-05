Стало известно, сколько потратит россиянин на обслуживание Changan Uni-S

НАПИ: содержание Changan Uni-S за 5 лет обойдется владельцу дороже самой машины

Стоимость владения кроссовером Changan Uni-S для автомобилиста из Москвы за пять лет составит 2,31 млн рублей при цене новой машины 2,29 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

В частности, на техобслуживание кроссовера Changan Uni-S в комплектации Comfort с мотором 1.5 мощностью 181 л.с. и роботизированной трансмиссией за 5 лет будет потрачено 246,6 тыс. рублей, на транспортный налог — 45 тыс. рублей, на топливо — 374 тыс. рублей, еще 890 тыс. рублей составит потеря стоимости.

Также за этот период запланированы расходы в 405 тыс. рублей на страхование каско, 154 тыс. рублей на шины и 86 тыс. рублей — на текущий ремонт.

Ранее была названа цена кроссовера Jetour T1 для России.