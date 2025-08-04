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Выяснилось, какие иномарки выгодно везти из Китая с бюджетом до 3 млн рублей

Автоэксперт Рогов назвал три иномарки, которые выгодно везти из Китая
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Toyota

В Россию из КНР при бюджете до 3 млн рублей выгодно ввозить подержанные автомобили японских, китайских и немецких брендов, относящиеся к сегменту масс-маркета. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«С суммой в 3 млн рублей из Китая заказывают Toyota RAV4 с пробегом. Это будет автомобиль с передним приводом и в простой комплектации. Из китайских брендов в этот бюджет укладывается полноприводный Geely Monjaro с хорошим оснащением. Еще из КНР заказывают Volkswagen Golf с 1,4-литровым турбомотором (150 л.с.) и «роботом». Это будет простая комплектация, но техсостояние у таких машин очень приличное», — рассказал Рогов.

По словам эксперта, среди автомобилей массового сегмента, доставляемых в РФ из-за рубежа, преобладают кроссоверы, так как россияне хотят машину большого размера с высоким клиренсом. Часто заказывают вместительные седаны. При этом граждане стали меньше покупать хетчбэки и спорткары.

Ранее назвали иномарки, которые исчезнут в России из-за повышения утильсбора.

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