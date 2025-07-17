Мотоциклист покалечил лицо о дуриан в кузове пикапа

В Таиланде мотоциклист врезался в заднюю часть пикапа, перевозившего дуриан, и сильно поранил лицо о колючий фрукт. Об этом сообщает news.ch7.com.

«На месте происшествия был обнаружен поврежденный черный мотоцикл Honda Wave 110, который врезался в заднюю часть пикапа Toyota. На обочине дороги 48-летний водитель мотоцикла по фамилии Сомчай был найден прислонившимся к дереву в изможденном состоянии. Его лицо было покрыто синяками», — отмечается в публикации.

Пострадавший мотоциклист уверял, что ехал медленно и был озадачен происхождением синяков на лице. Спасатели объяснили, что после столкновения он упал в кузов пикапа Toyota и ударился лицом о лежавший там плод дуриана. Водитель пикапа вез фрукт своему сыну. Он усомнился в том, осмелится ли сын его съесть после случившегося.

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