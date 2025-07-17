На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мотоциклист покалечил лицо о дуриан в кузове пикапа

В Таиланде мотоциклист разбил лицо о дуриан в кузове пикапа
true
true
true
close
Wikimedia Commons

В Таиланде мотоциклист врезался в заднюю часть пикапа, перевозившего дуриан, и сильно поранил лицо о колючий фрукт. Об этом сообщает news.ch7.com.

«На месте происшествия был обнаружен поврежденный черный мотоцикл Honda Wave 110, который врезался в заднюю часть пикапа Toyota. На обочине дороги 48-летний водитель мотоцикла по фамилии Сомчай был найден прислонившимся к дереву в изможденном состоянии. Его лицо было покрыто синяками», — отмечается в публикации.

Пострадавший мотоциклист уверял, что ехал медленно и был озадачен происхождением синяков на лице. Спасатели объяснили, что после столкновения он упал в кузов пикапа Toyota и ударился лицом о лежавший там плод дуриана. Водитель пикапа вез фрукт своему сыну. Он усомнился в том, осмелится ли сын его съесть после случившегося.

Ранее в Подмосковье молния устроила пожар на штрафстоянке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами