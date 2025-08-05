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Движение транспорта перекрыли на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы перекрыли движение транспорта из-за упавшего дерева
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Движение автомобильного транспорта на улице Паршина в районе Хорошево-Мневники в Мосве полностью перекрыто из-за упавшего на дорогу дерева, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Перекрыто движение на улице Паршина в районе дома 11 в связи с падением дерева на проезжую часть», — сообщает канал.

В ведомстве посоветовали водителям выбирать пути объезда проблемного участка.

2 мая сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с людьми в салоне застрял на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Министерство ГО и ЧС региона отметило, что краевые пожарные эвакуировали пятерых пассажиров застрявшего микроавтобуса.

Ранее москвич снял на видео экстремального курьера на моноколесе.

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