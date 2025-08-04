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«Наравне с автомобилями»: москвич снял на видео экстремального курьера на моноколесе

В Москве на видео попало, как курьер ехал по ТТК на моноколесе
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В Москве на ТТК курьер ехал на моноколесе на большой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Изначально курьер передвигался в потоке машин. Когда начала образовываться пробка, он выехал на обочину и понесся по шоссе наравне с автомобилями. Его скорость достигала 70 км/ч», — рассказали очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах видно, как моноклесник едет по обочине дороги на большой скорости. Мужчина одет в плащ, а на его плечах — термосумка. На записи также слышно, как водитель смеется с моноколесника.

До этого сообщалось, что моноколесник проехал со скоростью 90 км/ч по Садовому кольцу и снял на видео свое падение. На кадрах видно, что падение произошло в левом ряду городской магистрали при въезде в тоннель. После падения мужчина ударился об отбойник и проскользил несколько метров по асфальту, моноколесо осталось позади него. Заметив падение, водители едущих позади автомобилей с включенной аварийной сигнализацией.

Ранее в Москве самокатчик сделал сальто в ДТП и попал на видео.

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