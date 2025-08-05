Продажи новых автомобилей на российском рынке в июле снизились на 11%

«Автостат»: продажи новых легковых автомобилей в РФ в июле снизились на 11%

В России в июле 2025 года было продано 120,6 тыс. легковых автомобилей, что на 11% меньше, чем в июле 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Что касается продаж легковых машин в июле, то они оказались на 34% больше, чем месяцем ранее (в июне – 90,1 тыс. шт.). Но если сравнивать их с уровнем годичной давности (136,2 тыс. единиц – в июле 2024-го), то это уже на 11% ниже», — сообщает агентство.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы автомобильные бренды, от которых отказываются российские дилеры.