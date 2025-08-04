В России рекордно снизились продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России упали на 24%

В России продажи новых легковых автомобилей по итогам 7 месяцев 2025 года снизились на 24% в годовом выражении и составили 646,7 тыс. штук, передает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

«Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 646 702 штуки (-24% к аналогичному периоду прошлого года)», — говорится в сообщении о динамике рынка по итогам семи месяцев 2025 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы автомобильные бренды, от которых отказываются российские дилеры.