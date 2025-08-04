В сети появилось видео загоревшегося на заправке электромобиля Amberauto A5

На видео попал загоревшийся на заправке электромобиль Amberauto A5

В Сети появилось видео с загоревшимся электромобилем Amberauto A5. Кадры опубликовал Teegram-канал «Автопоток».

«Одна из таких машин загорелась сама собой сразу после подзарядки батареи. Судя по базе данных, этот А5 — из первых партий, 2023 года выпуска. Заводской номер экземпляра - 110, первая регистрация - октябрь 2024 года», — сообщает канал.

Код региона на регистрационном знаке говорит о том, что автомобиль поставлен на учет в Пермском крае.

«Автотор» представил электрический седан А5 под брендом «Амберавто» 19 февраля 2024 года. Первые экземпляры машины были собраны в Калининграде в конце 2023 года.

Седан А5 оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 520 км. Внешний вид «Амберавто А5» аналогичен китайскому электромобилю JMEV GSE. Марка JMEV создана китайским Jiangling Motors Corporation Group, China Agricultural Development Construction Fund Corporation совместно с компанией Renault.

Ранее сообщалось, что «Автотор» представил обновленный седан Amberauto A5.