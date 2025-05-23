На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Автотор» представил обновленный седан Amberauto A5

На «Автоторе» в Калининграде представили обновленный седан Amberauto A5
close
Автотор

Калининградский завод «Автотор» представил обновленный электрический седан Amberauto A5 российской сборки, сообщает autopilot.ru. Кроме того, автомобиль получил новую максимальную комплектацию Business.

Машина будет доступна в новом бирюзовом оттенке, а салон может быть выполнен в бело-синем цвете. В новой версии Business 17-дюймовые диски заменили на 18-дюймовые.

Также у седана в топовом исполнении появились система кругового обзора, дополнительные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль и ряд других водительских ассистентов. Установлены сиденья повышенной комфортности и атмосферная подсветка салона, а количество аудиодинамиков увеличено с четырех до шести.

Электроседан оснащен 160-сильным мотором и батареей емкостью 63,1 кВт.ч. Запас хода — 520 км.

До этого стало известно, что в России на калининградском заводе «Автотор» в пилотном режиме началось производство полноприводной версии флагманского кроссовера Kaiyi X7.

«Флагманский кроссовер марки Kaiyi X7 специально для России дополнили полноприводной версией. В ходе подготовки производства отрабатывается технологический процесс, проводятся работы по дооснащению конвейерной линии, перенастройке оборудования», — сообщили в пресс-службе Kaiyi.

Цены на новую версию Kaiyi X7 будут объявлены ближе к старту продаж.

Ранее сообщалось, что автобренд Oting расширит модельный ряд в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами