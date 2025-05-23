«Автотор» представил обновленный седан Amberauto A5

На «Автоторе» в Калининграде представили обновленный седан Amberauto A5

Калининградский завод «Автотор» представил обновленный электрический седан Amberauto A5 российской сборки, сообщает autopilot.ru. Кроме того, автомобиль получил новую максимальную комплектацию Business.

Машина будет доступна в новом бирюзовом оттенке, а салон может быть выполнен в бело-синем цвете. В новой версии Business 17-дюймовые диски заменили на 18-дюймовые.

Также у седана в топовом исполнении появились система кругового обзора, дополнительные подушки безопасности, адаптивный круиз-контроль и ряд других водительских ассистентов. Установлены сиденья повышенной комфортности и атмосферная подсветка салона, а количество аудиодинамиков увеличено с четырех до шести.

Электроседан оснащен 160-сильным мотором и батареей емкостью 63,1 кВт.ч. Запас хода — 520 км.

До этого стало известно, что в России на калининградском заводе «Автотор» в пилотном режиме началось производство полноприводной версии флагманского кроссовера Kaiyi X7.

«Флагманский кроссовер марки Kaiyi X7 специально для России дополнили полноприводной версией. В ходе подготовки производства отрабатывается технологический процесс, проводятся работы по дооснащению конвейерной линии, перенастройке оборудования», — сообщили в пресс-службе Kaiyi.

Цены на новую версию Kaiyi X7 будут объявлены ближе к старту продаж.

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