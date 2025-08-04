«Истошно кричала»: на видео сняли, как воронежцы избили женщину и затолкали в авто

В Воронеже на видео попало, как мужчины избили женщину и посадили в авто

В городе Семилуки Воронежской области мужчины избили женщину и насильно усадили ее в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Все произошло вчера около 23:00. Примерно пятеро человек протащили женщину около 40 метров по асфальту и продолжали избивать, пока она истошно кричала на весь двор. В конце концов ее затолкали в автомобиль и уехали», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина тащит женщину за волосы по асфальту, пинает и оставляет возле припаркованного автомобиля. В этот момент к ней подходит одноногий человек и ударяет несколько раз, пострадавшая пытается закрыть голову руками. Далее заметно, как мужчина усаживает ее в машину, куда садятся еще несколько человек и уезжают. На протяжении всего времени женщина кричит.

По информации канала, инцидент произошел на улице Чайковского. Причины произошедшего неизвестны.

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