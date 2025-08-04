На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Истошно кричала»: на видео сняли, как воронежцы избили женщину и затолкали в авто

В Воронеже на видео попало, как мужчины избили женщину и посадили в авто
true
true
true

В городе Семилуки Воронежской области мужчины избили женщину и насильно усадили ее в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Все произошло вчера около 23:00. Примерно пятеро человек протащили женщину около 40 метров по асфальту и продолжали избивать, пока она истошно кричала на весь двор. В конце концов ее затолкали в автомобиль и уехали», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина тащит женщину за волосы по асфальту, пинает и оставляет возле припаркованного автомобиля. В этот момент к ней подходит одноногий человек и ударяет несколько раз, пострадавшая пытается закрыть голову руками. Далее заметно, как мужчина усаживает ее в машину, куда садятся еще несколько человек и уезжают. На протяжении всего времени женщина кричит.

По информации канала, инцидент произошел на улице Чайковского. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее таксист исполнил мечту петербурженки в автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами