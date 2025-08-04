На видео попало, как таксист исполнил мечту петербурженки в автомобиле

В Петербурге на видео попало, как таксист исполнил мечту девушки, показав мосты

В Санкт-Петербурге таксист показал пассажирке разводные мосты. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Таксист исполнил маленькую мечту девушки, показав ей разводные мосты», — говорится в сообщении.

Пассажирка запечатлела произошедшее на видео. На кадрах видно, что таксист привез девушку посмотреть на разводные мосты. Пассажирка улыбнулась и поблагодарила водителя. При этом девушка отметила, что живет в Петербурге уже два года, но разводные мосты ранее увидеть не удавалось.

До этого сообщалось, что в Курортном городке Адлера (Сочи) водитель электрокара избил туристку за замечание о парковке.

«Девушка попросила мужчину немного отъехать, чтобы освободить проход. Шофёр выкрикнул, что он будет ставить транспорт туда, куда захочет. После этого пассажирка электрокара бросилась на отдыхающую. Следом на нее с кулаками кинулся и сам водитель», — сообщает канал.

Пострадавшие написали заявление в полицию.

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