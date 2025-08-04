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Сочинка сделала сальто после удара легковушки, и это попало на видео

В Сочи на видео попал кульбит женщины после удара авто
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В Сочи женщина подлетела от удара автомобиля на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Авария произошла сегодня днем на улице Славы в Сергей-Поле. Пострадавшая вышла на дорогу в неположенном месте, впроброс посмотрела по сторонам и не заметила несущуюся слева машину», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на камеру. На кадрах видно, как женщина начинает переходить проезжую часть в необорудованном для пешеходов месте, в этот момент ее сбивает легковой автомобиль. От удара сочинка подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на дорогу. На записи также заметно, как мужчина подбегает к транспорту, ударяет по автомобилю и начинает кричать на водителя. Далее к пострадавшей подбегают очевидцы.

До этого сообщалось, что в Курортном городке Адлера (Сочи) водитель электрокара избил туристку за замечание о парковке. Пострадавшие написали заявление в полицию.

Ранее на видео попало, как таксист исполнил мечту петербурженки в автомобиле.

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