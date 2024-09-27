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В Китае начались продажи кроссовера IM по цене Lada Aura

В Китае стартовали продажи кроссовера IM по цене Lada Aura

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SAIC

В Китае стартовали продажи модернизированной версии кроссовера IM LS6. Об этом сообщает carnewschina.com.

Для автомобиля предлагается семь вариантов окраски кузова и две цветовые схемы салона. Кроме того, доработана подвеска машины. Чип управления медиасистемой обновлен до версии Qualcomm Snapdragon 8295.

Новый IM LS6 — самый маленький электромобиль в линейке компании. Его длина теперь составляет 4910 мм (+6 мм к прежней модели), а колесная база — 2960 мм (+10 мм). Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd — 0,237. IM LS6 имеет безрамочные двери с электрозамками, причем с внутренней стороны привычных рукояток для отпирания замков нет — только кнопки.

В салоне на передней панели установлены два монитора. По умолчанию кроссовер оснащается штурвалом, хотя можно заказать и традиционный руль. Салонное зеркало заднего вида намеренно сделано быстросъемным.

Базовый IM LS6 теперь имеет задний привод с одним мотором мощностью 290 л.с. Полноприводная модификация — это два двигателя суммарной отдачей 776 л.с. Цена автомобиля — 217 тыс. юаней (2,9 млн рублей по курсу на момент публикации). Примерно за такую сумму в России собираются продавать Lada Aura.

Ранее сообщалось, что GAC представит новый большой седан с автопилотом.

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