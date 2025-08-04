В России подорожал кроссовер KGM Korando

В России уменьшились скидки на кроссовер KGM Korando

В России подорожал корейский кроссовер KGM Korando, сообщает портал «Автоновости дня».

«Размер прямой выгоды, предлагающейся при покупке автомобилей 2024 года выпуска, снизился на 200 тыс. рублей: с 450 тыс. до 250 тыс. рублей», - сообщает портал.

Цены на KGM Korando с учетом прямой скидки начинаются от 2,84 млн рублей.

KGM Korando доступен в трех комплектациях, предусмотрены версии как с передним, так и с полным приводом.

Кроссовер предложен с единственным 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем, который выдает 163 л.с. (280 Нм) и сочетается с шестиступенчатым автоматом Aisin.

Гарантия составляет пять лет с ограничением по пробегу в 100 тыс. километров.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.