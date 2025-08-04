Названы 10 самых популярных кроссоверов в мире

Портал Focus2move провел исследование и перечислил самые популярные кроссоверы и внедорожники в мире в первом полугодии 2025 года.

Так, на первом месте по мировым продажам среди кроссоверов и внедорожников (SUV) находится Toyota RAV4. Второе место занимает Tesla Model Y. Кроссовер Honda CR-V расположился на третьем месте. В пятёрке также оказались Hyundai Tucson и Kia Sportage.

В топ-10 самых популярных кроссоверов в мире вошли также Volkswagen Tiguan, BYD Song, Honda HR-V, Mercedes-Benz GLC и Hyundai Creta.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.