Lamborghini подала в суд на своего дилера за продажу спорткаров сутенерам и наркоторговцам

Lamborghini подала иск на дилера в Чикаго из-за того, что он продавал итальянские суперкары не конечным клиентам, а перекупщикам, в том числе с сомнительной репутацией. Об этом сообщает Carscoops.

«Как сообщается, Lamborghini был продан человеку, который «ранее признал себя виновным в уголовном деле о мошенничестве, связанном с продажей автомобилей класса люкс наркоторговцам и сутенерам с целью отмывания денег», — отмечается в публикации.

Еще в одном случае дилерский центр в штате Иллинойс известил Lamborghini, что продал автомобили руководителю клиники мануальной терапии в Миннесоте и бывшему профессиональному спортсмену из Чикаго. На самом деле спорткары перешли посредникам, которые не намеревались их эксплуатировать.

По данным Lamborghini, только в 2023 году дилер Gold Coast продал посредникам 32 автомобиля. В интервью газете Chicago Sun Times окружной судья США Ребекка Палмейер сообщила, что Lamborghini и дилер обсуждают возможное досудебное урегулирование спора.

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