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Мошенники начали использовать новую схему с дипфейкам блогеров для продажи авто

МВД: мошенники используют дипфейки блогеров при продаже авто
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать дипфейки (фальшивое видео, аудио или изображение, созданное с помощью нейросети) популярных автоэкспертов или блогеров для обмана россиян при продаже автомобилей с пробегом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД.

Мошенники «присваивают» облик и голос существующих, часто известных и авторитетных людей, чья добропорядочность не вызывает сомнений, тем самым создавая иллюзию подлинности контента, рассказали в ведомстве.

Помимо этого, аферисты задействуют метод социальной инженерии — они говорят, что цена действует только сегодня и что есть уже другой покупатель.

При такой схеме цена установлена обычно ниже рыночной и демонстрируются поддельные сканы ПТС, СТС. Как отметили в МВД, таким образом они заставляют терять бдительность, не оставляя времени на рациональную проверку или сомнения.

В ведомстве рекомендовали быть бдительными и внимательными при осуществлении денежных операций, чтобы не стать жертвами данной мошеннической схемы, а также критически относиться к выгодным и «горящим» предложениям, даже если они транслируются от имени известного лица.

В июле сообщалось, что в России распространилась мошенническая схема со списанием льготного утильсбора при растаможке автомобиля. Злоумышленники, завладев паспортными данными жертвы, списывают от ее имени утильсбор на машину, которую она не ввозила. В итоге пострадавший не может воспользоваться льготным тарифом, когда сам хочет привезти авто в РФ. О том, как действует эта схема и можно ли от нее уберечься, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее москвич, коллекционирующий ретро-авто, отдал мошенникам 15 миллионов рублей.

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