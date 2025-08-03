В Новгородской области два человека не выжили в ДТП с велосипедистами

В Новгородской области автомобиль наехал на велосипедистов, в результате чего 61-летний мужчина и 9-летняя девочка получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.

«Автоавария произошла на 1 км а/д «Великий Новгород — Сергово — Борки» — Горные Морины — Береговые Морины» в 20:55. Водитель, молодой человек 1999 г.р., управляя автомобилем «Фольксваген Туарег», совершил наезд на двух водителей велосипедов», — говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что в результате ДТП также пострадала двухлетняя девочка. Бригада скорой помощи доставила ее в больницу.

В июне в Петрозаводске пожилой велосипедист подлетел от удара об автомобиль. По информации журналистов, на месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных медицинских служб. В МВД сообщили, что в момент ДТП за рулем черной машины был 34-летний водитель, а за рулем велосипеда – 67-летний пенсионер.

Ранее в Петербурге на видео сняли жесткое ДТП с велосипедистами.