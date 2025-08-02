На юго-востоке Москвы парализовало движение из-за крупного ДТП

На юго-востоке Москвы парализовало движение автотранспорта. По данным Telergam-канала «Москва на дорогах», авария произошла из-за неработающего светофора.

«На Волгоградском проспекте в районе Выхино-Жулебино произошло крупное ДТП — столкнулись три автомобиля. Сообщается, что все случилось из-за нерабочего светофора», — говорится в публикации.

Авария произошла в среднем ряду. Движение оказалось сильно затруднено.

До этого сообщалось, что в Москве произошло крупное ДТП на Волгоградском проспекте.

«Столкнулись три машины, из них одна перевернулась. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе пешеход. На место прибыл санитарный вертолет — он заберет доставит в больницу», — говорится в публикации Telegram-канала 112.

Ранее в Москве самокатчик сделал сальто в ДТП и попал на видео.