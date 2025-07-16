Экс-глава Курской области, давший показания на Старовойта, попросил свободы

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, который мог дать показания на экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта, попросил выпустить его из СИЗО. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Алексей Смирнов, который одно время был заместителем Романа Старовойта, дал на него показания, из-за чего тому могло грозить до 20 лет колонии», — говорится в публикации.

Однако суд отклонил просьбу обвиняемого и оставил экс-губернатора за решеткой.

Алексея Смирнова обвиняют в растрате 1 млрд рублей из бюджетных средств, которые были выделены на строительство строительства фортификационных сооружений в приграничье. Ряд СМИ утверждают, что именно он дал показания на Старовойта, который покончил с собой.

7 июля Романа Старовойта обнаружили мертвым через несколько часов после увольнения с поста главы Минтранса. Как сообщает СК, политик покончил с собой. Тело нашли неподалеку от его автомобиля Tesla. По одной из версий, отставка министра могла быть связана с уголовным преследованием по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области, которую он ранее возглавлял. Как сообщает SHOT, Старовойту могло грозить до 20 лет колонии.

Ранее девушка Старовойта посетила его могилу.