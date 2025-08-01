Курьер уронил девушку в лужу на глазах москвичей, и это сняли на видео

В Москве на видео попало, как курьер уронил девушку в лужу на проезжей части

В Москве курьер уронил девушку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Курьер хотел перевезти москвичку через лужу, но помощь вышла из-под контроля», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как девушка садится на скутер курьера, который хочет перевезти ее через лужу на проезжей части. После этого водитель начинает движение по пешеходному переходу, не удерживает транспорт и падает вместе с девушкой в лужу. На записи также заметно, что рядом стоят автомобили и ходят люди.

До этого сообщалось, что в Подмосковье мужчины пытались перевернуть автомобиль со знаком «инвалид» после кульбита. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются перевернуть машину, которая в момент ДТП упала на боковую часть. На записи также заметно, что на транспорте расположен знак «инвалид».

Кроме того, в Санкт-Петербурге люди на электросамокате врезались в столб.

Ранее в Москве пассажирский автобус пробил ограждение и попал на видео.