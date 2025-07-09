Россиянам назвали главные опасности для автомобиля летом

Летняя погода с жарой и дождями опасна для автомобиля возможным замыканием электропроводки и повреждением двигателя и трансмиссии при проезде водных преград, а также усиленной коррозией. Об этом сообщает Quto со ссылкой на директора по сервису компании «Рольф» Юлию Трушкову.

«Некачественные ремонты: китайские разъёмы, снятая изоляция, скрутки вместо пайки — всё это делает электрику уязвимой. Износ уплотнителей: вода может попасть в салон, под капот или в блоки под сиденьями. Заглушки и дренажи: если забиты — скапливается вода, особенно в нишах багажника и моторном отсеке», — перечислила Трушкова факторы, при которых вода может навредить автомобилю.

Для кузова постоянная влажность опасна усиленной коррозией, в том числе скрытых полостей кузова, добавила она. В качестве меры противодействия Трушкова посоветовала проводить антикоррозийную обработку автомобиля раз в 2-3 года. Для двигателя и трансмиссии вода представляет опасность при определенных условиях: мотор может получить гидроудар при проезде глубокой лужи, а в трансмиссию вода попадет, если сальники негерметичны.

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