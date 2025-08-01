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Видео: петербуржцы попали в «самую странную аварию» на электросамокате

Baza: в Петербурге самокатчики попали в самое странное ДТП, врезавшись в столб
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В Санкт-Петербурге люди на электросамокате врезались в столб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Самая странная авария на самокате — пара из СПб не заметила столб и впечаталась прямо в него. Девушка сильно не пострадала, а вот парень ударился головой об асфальт. С места ДТП на улице Белы Куна его забирала скорая», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два человека едут на электросамокате по проезжей части, врезаются в столб и падают с транспорта на землю. В этот момент пострадавший начинает кричать, и к людям подходит прохожий.

До этого сообщалось, что в Самаре произошла автомобильная авария с участием бетономешалки. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на повороте бетономешалка падает на проезжую часть и влетает в два остановившихся автомобиля. От удара машины разлетаются в разные стороны.

Кроме того, в Крыму мотоциклист врезался в автомобиль Lada Largus.

Ранее в Москве пассажирский автобус пробил ограждение и попал на видео.

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