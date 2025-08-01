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В Китае стартуют продажи обновленного кроссовера Exeed VX

Продажи обновленного кроссовера Exeed VX в Китае начнутся 9 августа
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autohome.com.cn

В Китае продажи обновленного кроссовера Exeed VX начнутся 9 августа, сообщает портал «Китайские автомобили».

Автомобиль получил интеллектуальную систему автономного вождения Chery Falcon 500 и дизайн, идентичный гибридной версии Exeed VX C-DM.

У VX появились новые задние фонари, объединенные прозрачной накладкой, пересекающей дверь багажного отсека. Визуально автомобиль стал более строгим и солидным. Решетка радиатора снабжена массивными горизонтальными хромированными планками.

Обновленный VX будет доступен в шестиместной и семиместной компоновке салона, для него предусмотрен выбор колесных дисков разного дизайна, диаметром 19 и 20 дюймов. Под капотом бензиновой версии кроссовера — бензиновый мотор 2.0 мощностью 261 л.с., которая работает в паре с 8-ступенчатым гиlромеханическим «автоматом» Aisin.

Ранее Chery распространила фото нового кроссовера iCAR V27.

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