Россиянам рассказали, как защитить двигатель от перегрева в летнюю жару

Автоэксперт Лигачев: двигатель стоит готовить к летней жаре еще весной

Чтобы двигатель автомобиля не перегревался жарким летом, машину необходимо подготавливать еще весной. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на автоэксперта Константина Лигачева.

«Необходимо правильно обслуживать авто, все, что регламентирует дилер, надо делать. Важно промывать радиаторы каждую весну, следить за уровнем охлаждающей жидкости, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости изготовителя транспорта», – заявил автоэксперт.

Если вдруг начинается перегрев двигателя, чтобы доехать до места назначения, рекомендуется включить на максимальную мощность печку и открыть окна, чтобы тепло выводилось, отметил специалист.

До этого директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин заявил, что отсутствие герметичности сальника может стать причиной «масложора».

По его словам, следующая причина исчезновения масла из двигателя — несоответствие вязкости жидкости рекомендациям автопроизводителя. Также влияет износ маслосъемных колпачков на клапанах, или выход из строя колец поршней, или выросший диаметр цилиндров в блоке.

По словам специалиста, запах, дым при открытии горловины клапанной крышки головки блока являются показателями, что двигатель начал «есть» масло.

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