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Калужский завод «ПСМА Рус» будет продавать Haval M6 через госзакупки

В России Haval M6 c завода «ПСМА Рус» будут продавать через госзакупки
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Great Wall Motor

Впервые с 2022 госведомствам России разрешили закупать автомобили калужского завода «ПСМА Рус» (бывший завод Peugeot-Citroen). Об этом сообщает проект «Авто Mail».

Первым проданным по гостендеру автомобилем станет кроссовер Haval M6. Его собирается закупать казенное учреждение «Управление делами администрации города Иванова» за 2,1 млн рублей. Среди запрашиваемых опций авто: электростеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо, электропривод зеркал и т.д.

До этого на заводе под Калугой началось производство кроссоверов Haval M6 по полному циклу, со сваркой и окраской кузова.

«Благодаря концептуальному проектированию и модификации конвейерных систем удалось в кратчайшие сроки наладить производство Haval M6 по полному циклу. Был разработан и внедрен аналог системы управления потоком, сформирована и адаптирована под серийное производство компонентная база», — передавала компания «Автомобильные технологии».

Также компания нашла нового поставщика материалов для антикоррозийной защиты и окраски кузова, включая катафорезный грунт, базовый слой краски, лак, антигравийные и герметизирующие мастики.

Ранее была названа средняя стоимость одной заправки автомобиля в России.

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