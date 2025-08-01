На видео попало, как два владивостокца разнесли сквер и украли дорожный знак

Во Владивостоке два человека украли дорожный знак, чтобы понравиться девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Двое парней украли дорожный знак и разнесли сквер во Владивостоке — все ради понтов перед девушками. Товарищи вандалы отдыхали ночью на улице Русской среди деревьев в компании дам. Болтали о жизни, пили алко, а в перерывах устраивали разминку — били кулаками и ногами по всему, что видели», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек выбивает дорожный знак, после чего вместе с другим владивостокцем ломают деревья, забирают знак и уходят с двумя девушками.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов ищут нарушителей.

До этого сообщалось, что во Владивостоке во время соревнований загорелся мотоцикл. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На записи слышно, как человек просит людей отойти от горящего транспорта. В этот момент к мотоциклу подбегает пожарный.

Ранее во Владивостоке неуправляемая Toyota уехала без водителя и устроила ДТП.