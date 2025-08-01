На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как два владивостокца разнесли сквер и украли дорожный знак

Mash: два приморца украли дорожный знак, чтобы понравиться девушкам
true
true
true

Во Владивостоке два человека украли дорожный знак, чтобы понравиться девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Двое парней украли дорожный знак и разнесли сквер во Владивостоке — все ради понтов перед девушками. Товарищи вандалы отдыхали ночью на улице Русской среди деревьев в компании дам. Болтали о жизни, пили алко, а в перерывах устраивали разминку — били кулаками и ногами по всему, что видели», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек выбивает дорожный знак, после чего вместе с другим владивостокцем ломают деревья, забирают знак и уходят с двумя девушками.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов ищут нарушителей.

До этого сообщалось, что во Владивостоке во время соревнований загорелся мотоцикл. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На записи слышно, как человек просит людей отойти от горящего транспорта. В этот момент к мотоциклу подбегает пожарный.

Ранее во Владивостоке неуправляемая Toyota уехала без водителя и устроила ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами