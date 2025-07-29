Видео: во Владивостоке неуправляемая Toyota уехала без водителя и устроила ДТП

Во Владивостоке на видео попало, как машина без водителя врезалась в столб

Во Владивостоке неуправляемый автомобиль врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия»,

«В центре Владивостока очевидцы стали свидетелями странного происшествия — припаркованная на аварийке Toyota Vitz внезапно пришла в движение и врезалась в столб», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина едет по оживленной дороге, далее поворачивает и врезается в столб.

По информации канала, инцидент произошел 29 июля на улице Алеутской. По словам местных жителей, в салоне транспорта, попавшего в ДТП, никого не было: автомобиль ехал без водителя.

Также сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого во Владивостоке пять школьников передвигались на одном мопеде. На кадрах видно, как подростки толпой сидят на движущемуся по проезжей части мотоцикле.

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