В Москве неизвестные разрисовали два десятка автомобилей

Mash: 20 машин изрисовали скрипичным ключом в Москве на Осеннем бульваре

В Москве на Осеннем бульваре 20 машин изрисовали скрипичным ключом, сообщает Mash. Рисунки нанесены на капоты автомобилей. Злоумышленников ищут.

«Символ связывают с анонимным пироманом из даркнета по прозвищу Пианист. Он берет на себя ответственность за поджоги дверей квартир музыкантов и общественных деятелей, выступающих против России. На местах поджогов остается рисунок скрипичного ключа. В феврале 2025-го так подожгли дверь иноагента Левы из «Би-2», — сообщает канал Mash.

Кто именно разрисовал автомобили, установят правоохранительные органы. Владельцы машин написали заявления в полицию.

До этого в Москве на Тверской заставе молодые люди на электросамокате разукрасили пост ДПС, который стоит возле трассы. Вандалов быстро вычислили с помощью камер.

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