Ввоз новых грузовиков в Россию упал на 90%

За первое полугодие 2025 года в Россию было ввезено 3,56 тыс. новых грузовиков, что на 90% меньше, чем за 6 месяцев 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером по импорту новых грузовиков среди брендов является Sitrak с долей 20,6%. Кроме того, в топ-5 самых ввозимых в 1 полугодии марок попали FAW (17,5%), Sany (17,4%), HOWO (9,7%) и Isuzu (8,1%). У остальных брендов эти показатели составили менее 5%.

До этого руководитель отдела продаж ООО «ААА Траксервис» Андрей Романюк заявил, что количество китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, которые необходимо модернизировать после заявления Росстандарта об их опасности, может достигать 30 тыс. единиц.

«Указанные марки являются крайне популярными в России, и если количество выявленных несоответствий будет иметь масштабных характер, то количество таких автомобилей может достигнуть 25–30 тыс. единиц», — сказал Романюк.

Кроме того, ПАО «КАМАЗ» объявило о введении сокращенной рабочей недели из-за кризиса на рынке грузовиков в России.

По итогам полугодия рынок грузовиков сократился почти на 60%. В «КАМАЗе» продажи уменьшились на 30%.

Причинами там назвали недальновидную политику импортеров иностранной техники и денежно-кредитную политику Банка России.

Ранее в России приостановили выпуск грузовиков «Исток».