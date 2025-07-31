Росстандарт раскрыл детали запрета китайских грузовиков в РФ

Росстандарт: с китайских грузовиков в РФ впоследствии могут снять запрет

Нарушения, которые нашли у запрещенных грузовиков китайских марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak, несли прямую угрозу жизни и здоровью российских граждан. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба Росстандарта.

В ведомстве разъяснили, как будет действовать запрет грузовиков на практике.

«Ограничения касаются ввозимых на территорию РФ транспортных средств указанных типов до их выпуска в обращение (не имеющих электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС)), а также выпущенных в обращение (имеющих ЭПТС), но еще не зарегистрированных в органах Госавтоинспекции», — пояснили в пресс-службе.

При этом запрет не коснется владельцев уже находящихся в эксплуатации ТС, однако «импорт и оформление ЭПТС в отношении ввезенных грузовиков приостановлены, равно как невозможна их продажа и регистрация».

Также в Росстандарте отметили, что после согласования отзывных программ и устранения нарушений на ввезенных, но еще не реализованных грузовиках, будет рассмотрен вопрос снятия ограничений на их реализацию.

До этого популярные грузовики Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak в России признали опасными для жизни водителей и пассажиров из-за серьезных нарушений безопасности. Росстандарт отозвал ОТТС для целого ряда моделей данных марок. По словам автоэкспертов, решение ведомства — шанс для «КамАЗа» прийти в себя на фоне многочисленных проблем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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