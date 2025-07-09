Россиянам назвали китайские машины, которые чаще всего продают в битом виде

Автомобили Geely возглавили рейтинг машин, которые чаще всего продают в России после ДТП. Об этом пишут «Известия».

«С начала года в РФ было продано 853 битых автомобиля Geely, средняя цена закрытия лота составила 936,8 тыс. рублей. На втором месте расположилась Chery с 790 автомобилями (640,4 тыс. рублей), на третьем — Haval (534 авто; 733,6 тыс. рублей)», — отмечается в публикации.

Также в РФ в битом виде часто продают Changan, Omoda, Exeed и грузовики Shacman. При этом практически любой китайский автомобиль в среднем теряет 50% своей стоимости после ДТП, а европейские — от 40-45%.

Среди самых популярных моделей на российском рынке Haval Jolion после аварии дешевеет на 59% в сравнении со стоимостью нового автомобиля, Chery Tiggo 4 — на 67%, Geely Coolray — на 61%.

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