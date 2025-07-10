Автоэксперт объяснил, как проверить машину перед покупкой с помощью онлайн-отчета

Онлайн-отчеты помогут узнать всю историю при выборе автомобиля для покупки, прежде всего важно обратить внимание на блок с рекомендациями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель продукта «Автотека» Дмитрий Крылов.

По его словам, нейросеть помогает анализировать все сведения из отчета на основе методик и опыта автоэкспертов. Кроме того, специалист советует обратить внимание на данные о пробеге, сведения о ДТП и юридических ограничениях, чтобы оценить состояние машины. Если есть информация о серьезных авариях или юридических проблемах, лучше подыскать другой вариант, отметил Крылов.

«Аварии в истории автомобиля с пробегом, особенно возрастного, — это нормально. Не все повреждения одинаково страшны, поэтому важно понять, насколько серьезными они были. Посмотрите, сколько ДТП зафиксировано в отчете, какие именно элементы автомобиля пострадали, наличие и размер страховых выплат, сведения о ремонте. Особое внимание стоит обратить на участие в аварийных аукционах, в том числе иностранных», — заключил он.

Накануне сообщалось, что автомобили Geely возглавили рейтинг машин, которые чаще всего продают в России после ДТП. На втором месте расположилась Chery, на третьем — Haval. Также в РФ в битом виде часто продают Changan, Omoda, Exeed и грузовики Shacman. При этом практически любой китайский автомобиль в среднем теряет 50% своей стоимости после ДТП, а европейские — от 40-45%.

Ранее стало известно, что в России появится институт главных конструкторов автомобилей.