Видео: москвичка угнала BMW своего поклонника и дважды попалась на пьянстве

В Москве любительница пьяного вождения угнала BMW своего поклонника на видео

В Москве женщина, лишенная водительских прав за пьяную езду на авто, употребила алкоголь и угнала BMW своего знакомого. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Обвиняемая отдыхала в баре на Пресненском Валу. Там она познакомилась с мужчиной. Уже к утру молодые люди в компании друзей покинули заведение и сели в автомобиль марки BMW 530I Xdrive, принадлежащий потерпевшему. Заехав на АЗС, мужчины вышли из салона автомобиля, оставив женщину и ключи от иномарки салоне», — говорится в публикации.

Пока мужчины отсутствовали, женщина угнала иномарку и затем попала в ДТП. Причиненный автомобилю ущерб оценили в 3,7 млн рублей. От медосвидетельствования виновница аварии отказалась. Было возбуждено уголовное дело.

До этого бывший сотрудник МЧС обстрелял из ракетницы машину ГАИ во время погони в городе Енисейск Красноярского края.

«Инспекторы обратили внимание на «Хонду» во время патруля. Предварительно, за рулем сидел пьяный 39-летний мужчина, когда-то он работал спасателем. На требование остановиться не отреагировал, а чтобы никто не висел на хвосте, стал палить по преследователям из ракетницы. Те в ответ пробили колесо его машины», — передает Telegram-канал Kras Mash.

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