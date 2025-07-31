Кульбит краснодарца на мотоцикле после жесткого удара попал на видео

В Краснодарском крае на видео попало сальто мотоциклиста после сильного удара

В Краснодарском крае мотоциклист врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«Водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего столкнулся с ним в Абинском районе Краснодарского края», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в легковую машину, от удара байкер подлетел в воздух на несколько метров, перелетает через автомобиль и падает на проезжую часть.

По информации канала, в результате аварии мотоциклист, его пассажирка и пассажирка машины получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге автомобиль Lexus разорвало на части после столкновения с иномаркой. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в машину, которая проехала на запрещающий сигнал светофора, врезается легковой автомобиль. От удара иномарка разрывается на части. Кроме того, автомобильные детали разлетаются по дороге.

Ранее авария с грузовиком парализовала движение на юго-востоке Москвы.