Водителям рассказали, как реагировать на агрессивного гаишника

Водителю следует снимать сотрудника ГИБДД на телефон, если он ведет себя агрессивно. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если инспектор ГИБДД себя ведет агрессивно, надо водителю самому действовать спокойно, по возможности включить запись на камеру телефона. Если это еще больше способствует негативной реакции со стороны сотрудника Госавтоинспекции, то следует предложить сотруднику проследовать в их патрульный автомобиль и там провести всю процедуру», — сказал юрист.

По его словам, в полицейской машине ведется непрерывная запись на видеорегистратор, на которую правоохранитель не может повлиять.

При этом, если гаишник отказывается пройти в патрульный автомобиль, водителю не стоит прекращать съемку, так как запись будет доказательством неправомерного поведения инспектора.

Воропаев добавил, что, согласно внутреннему приказу МВД, агрессивного сотрудника ГИБДД могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

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