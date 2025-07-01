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Россиянам рассказали, можно ли слушать украинские песни в авто с открытым окном

Юрист Радько: россиянам можно слушать украинские песни в машине
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Photoroyalty/Shutterstock/FOTODOM

Россиян не ждет наказание за прослушивание украинских песен и исполнителей с Украины в автомобиле, в том числе с открытым окном. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«У нас за это нет наказания. У нас же Украина не признана террористическим государством. Мы с ней не находимся в состоянии официальной войны», — рассказал адвокат.

По словам юриста, формально прослушивание украинских песен в машине не является нарушением российского законодательства.

До этого автоюрист Лев Воропаев рассказал, что автомобилиста, который показал средний палец или нецензурно высказался в отношении сотрудника правоохранительных органов за рулем автомобиля, ожидает штраф или арест.

Специалист отметил, что показ среднего пальца в камеру будет считаться неприличным поведением, но в случае, если водитель подтвердит, что так хотел оскорбить власть, его поступок посчитают мелким хулиганством.

Ранее сообщалось, что россияне могут сесть в тюрьму за интим в машине.

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