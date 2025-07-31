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В России сократилось количество автосалонов

«Ъ»: дилеры прогнозируют сокращение авторетейла на 10–15% в 2025 году
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Из-за разворачивающегося кризиса на авторынке России дилеры стали сокращать издержки и уходить от привычной модели ведения бизнеса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным «Автостата», количество точек продаж во II квартале снизилось на 137, до 2,95 тыс., дилерских контрактов — на 183, до 4,33 тыс. Кроме того, «КлючАвто» сократил контракты с 90 до 36, а в «Москва-Сити» закрылся салон Lamborghini.

Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова рассказала, что ожидает волну банкротств. Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский спрогнозировал сокращение дилерских центров на 10–15% в текущем году.

По мнению коммерческого директора Fresh Евгении Житнухиной, до 20% салонов могут закрыться, в частности точки брендов Kaiyi, BAIC и «Москвич».

До этого Национальное бюро кредитных историй сообщило, что в России во II квартале 2025 года было выдано 253,3 тыс. автокредитов, что на 43,2% меньше по сравнению с таким же периодом 2024 года. Наибольшее количество выданных автокредитов в регионах РФ во 2 квартале 2025 года был отмечено в Московской области (16,58 тыс. шт.).

Ранее стало известно, каким был бы авторынок РФ без иномарок Китая.

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