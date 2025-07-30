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Жесткий кульбит Kia Rio с уфимцем в салоне попал на видео

В Уфе на видео попало, как Kia Rio с человеком внутри опрокинулся после удара
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В Уфе водитель в состоянии опьянения перевернулся на иномарке. Об этом сообщает Telegram-канал «БашДТП».

«Сегодня, около семи часов утра, водитель, управляя автомашиной «Киа Рио», двигаясь по ул. Фронтовых бригад со стороны ул. Транспортная в сторону ул. Георгия Мушникова, не справившись с рулевым управлением допустил наезд на бетонное ограждение, затем автомобиль опрокинулся на крышу», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На записи видно, как автомобиль врезается в ограждение и переворачивается. В момент удара от иномарки отлетает бампер. На опубликованных в сети кадрах заметно, что машина получила повреждения.

По информации канала, медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате автомобильной аварии никто не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят административное расследование по факту ДТП.

Ранее в Приморье большегруз загорелся после жесткого кульбита и попал на видео.

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