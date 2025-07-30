В Самарканде таксиста заподозрили в изнасиловании гражданки России

В Самарканде россиянка обвинила таксиста в изнасиловании на пляже

В узбекском городе Самарканд правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту изнасилования российской гражданки таксистом, сообщает mk.ru.

«Инцидент произошел 12 июля на пляже, куда водитель сопровождал потерпевшую. Медицинское освидетельствование подтвердило факт насилия: у женщины зафиксированы травмы и синяки, а гинекологическая экспертиза не оставила сомнений в преступлении. Однако подозреваемый свою вину отрицает», — сообщает портал.

Отмечается, что женщина приехала в Узбекистан для лечения в клинике.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина избил таксиста и скрылся. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель подходит к автомобилю и начинает избивать человека. Далее на записи заметно, что нарушитель также пробил стекло: осколки высыпались на сидение машины и на проезжую часть.

Ранее екатеринбуржец пробил стекло и избил таксиста на проезжей части.