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Обновленный Exeed VX не будут производить в России

Авто Mail: обновленный Exeed VX не будут выпускать в России, как планировалось
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autohome.com.cn

Обновленный кроссовер Exeed VX, который планировалось выпускать в России, планируется поставлять в нашу страну из Китая, сообщает «Авто Mail» со ссылкой на реестр таможенного декларирования.

«Как следует из документации, заводом изготовителем указано головное китайское предприятие Chery в городе Уху провинции Аньхой. Это означает, что китайский концерн изменил свои планы по производство модели Exeed VX на бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово», — отмечается в публикации.

Согласно коду ТН ВЭД, по которому задекларирован обновленный Exeed VX, кроссовер будет поставляться в Россию с бензиновым мотором рабочим объемом от 1,5 до 3,0 литров. Соответственно, ввоз гибридной версии обновленного кроссовера в Россию пока не ожидается.

У обновленного Exeed VX полностью переработан дизайн задней части кузова, появились вертикальные задние фонари и спойлер над дверью багажника. В интерьере предусмотрены физические кнопки на центральном тоннеле вместо прежних сенсорных. В Китае рестайлинговый Exeed предлагается с бензиновым мотором 2.0 и полным приводом. В российской спецификации этот агрегат развивает 249 л.с. и работает в паре с восьмиступенчатой АКП Aisin.

Ранее в Китае на рынок вышла новая модель Li Auto.

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