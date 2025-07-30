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Прибыль Mercedes-Benz упала более чем в два раза

Прибыль Mercedes-Benz в первом полугодии 2025 года снизилась на 55%
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Mercedes-Benz-Maybach

Прибыль автомобильного концерна Mercedes-Benz в первом полугодии 2025 года снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автопроизводителя.

«Снижение показателя составило 55,8% - с €6,1 млрд до примерно €2,7 млрд. Среди причин падения прибыли концерн назвал ввозные пошлины США, высокие цены на энергоносители и сырье, сокращение продаж и расходы, связанные с реструктуризацией компании», — сообщает агентство.

До этого стало известно, что потери немецкого автоконцерна Volkswagen от пошлин США, инициированных Дональдом Трампом, составили €1,3 млрд.

«Снижение операционного результата в первую очередь обусловлено высокими затратами, вызванными повышением импортных пошлин США (1,3 млрд евро), ассигнованиями на реструктуризацию Audi, Volkswagen Passenger Cars и Cariad (€0,7 млрд), а также расходами, связанными с регулированием выбросов CO₂», — отмечается в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что российские автозаводы перейдут на сокращенную рабочую неделю на фоне низкого спроса на машины.

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