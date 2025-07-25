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Потери Volkswagen от пошлин Трампа составили 1,3 млрд евро

Volkswagen потерял 1,3 млрд евро из-за пошлин Трампа
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Fabian Bimmer/Reuters

Потери немецкого автоконцерна Volkswagen от пошлин США, инициированных Дональдом Трампом, составили €1,3 млрд. Об этом сообщается в релизе Volkswagen, сопровождающем полугодовой отчет.

«Снижение операционного результата в первую очередь обусловлено высокими затратами, вызванными повышением импортных пошлин США (1,3 млрд евро), ассигнованиями на реструктуризацию Audi, Volkswagen Passenger Cars и Cariad (€0,7 млрд), а также расходами, связанными с регулированием выбросов CO₂», — отмечается в сообщении компании

На прибыль концерна также негативно повлиял невысокий спрос на электромобили, ценовый и валютные колебания. Операционная рентабельность по итогам полугодия составила 4,2%, до повышения пошлин США она составляла 5,6%, уточняется в отчете.

Также стало известно, что прибыль концерна Volkswagen по итогам полугодия упала на треть.

Ранее «Газета.Ru» подробно писала о том, что российские автозаводы перейдут на сокращенную рабочую неделю на фоне низкого спроса на машины.

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