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Назван самый продаваемый автомобиль в Москве

В Москве самым продаваемым автомобилем стал кроссовер Geely Monjaro
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Geely

В Москве за 6 месяцев 2025 года было продано 67 тыс. новых легковых машин, что на 28% меньше, чем в январе – июне прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым продаваемым новым автомобилем в Москве за первом полугодии 2025 года стал Geely Monjaro. За отчетный период было продано — 2,7 тыс. машин. Второе место в модельном рейтинге занял Belgee X50 (2,6 тыс. ед.). На третьей строчке расположился Haval Jolion (2,4 тыс. ед.).

В топ-5 также попали Belgee X70 и Lada Granta (1,9 тыс. и 1,8 тыс. ед. соответственно).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тысяч до 1 млн рублей по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.

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