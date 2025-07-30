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Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом

Автоэксперт Ракитин предупредил о мошеннических схемах продажи авто с пробегом
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Кирилл Брага/РИА Новости

При покупке подержанной машины необходимо обратить внимание на VIN-номер и сравнить его с данными в документах, а также проверить днище автомобиля на случай, если номера были вварены в кузов. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на автомобильного эксперта Максима Ракитина.

«Нужно, во-первых, проверить юридическую чистоту. Баз данных достаточно много. Во-вторых, проверить, не изменены ли номерные агрегаты — это кузов, VIN-номера, то есть нужно всё это сверить, посмотреть совпадают ли данные с документами», — сказал Ракитин.

Вывесив автомобиль на подъемнике, надо осмотреть днище. Если у машины сварной шов проходит в первой четверти кузова, значит, там была четверная сварка, скорее всего, VIN был вварен просто целиком вместе с куском кузова, отметил специалист.

До этого Максим Ракитин сообщил, что покупка у перекупщиков — это самый проблемный способ приобретения машины.

По его словам, если есть желание купить автомобиль, который есть официально на российском рынке, то самый простой и доступный способ — обратиться к официальному дилеру. Там клиентам дают гарантию, проводят прозрачную сделку. В итоге у автовладельца появится возможность обслуживать машину у этого дилера.

Если покупатель хочет приобрести автомобиль того бренда, которого на российском рынке нет, то тогда можно обратиться к параллельному импорту, сказал Ракитин. Однако сейчас большинство автомобилей, которые доставляют по такой схеме в Россию, завозят под заказ.

Ранее были названы самые опасные неисправности автомобиля.

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