Россиянам назвали два лучших метода покупки новой машины в России

Самогон автомобиля или, по-другому, покупка у перекупщиков — это самый проблемный способ приобретения машины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

По его словам, если есть желание купить автомобиль, который есть официально на российском рынке, то самый простой и доступный способ — обратиться к официальному дилеру. Там клиентам дают гарантию, проводят прозрачную сделку. В итоге у автовладельца появится возможность обслуживать машину у этого дилера.

Если покупатель хочет приобрести автомобиль того бренда, которого на российском рынке нет, то тогда можно обратиться к параллельному импорту, сказал Ракитин. Однако сейчас большинство автомобилей, которые доставляют по такой схеме в Россию, завозят под заказ. Но покупатель освобождается от обязанности платить повышенный утильсбор, признал эксперт. Но если появится необходимость продать машину уже в первый год после покупки, то тогда государство этот сбор возьмет.

«Многие конторы, которые занимаются параллельным импортом, уже заработали себе хорошую репутацию. Также они обзавелись сервисами, договорились по поводу поставок запчастей, умеют русифицировать многие машины», — отметил эксперт.

Он заключил, что эти два варианта покупки авто — самые надежные.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили можно купить за 1,5 млн рублей.