Sollers и УАЗ ушли в отпуск

Sollers и УАЗ отправились в корпоративный отпуск до 4 августа

Ульяновский автозавод (УАЗ) и Sollers ушли в ежегодный корпоративный отпуск с 28 июля до 4 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Sollers.

«В это время на производственных площадках будет проведено техническое обслуживание оборудования и реализованы мероприятия в рамках инвестиционных проектов», — рассказали в компании.

Также в Sollers отметили, что отгрузка автомобилей будет осуществляться в штатном режиме, а их производство возобновится сразу после отпуска.

До этого на мощностях промышленной площадки Ульяновского автозавода сварили первую партию кузовов новых пикапов Sollers ST9.

Серийный выпуск модели начнется в ближайшее время. Кадры со сборки автомобилей опубликовала владеющая УАЗом группа Sollers на своей странице «Вконтакте».

В основе Sollers ST9 лежит китайский пикап JAC T9 Hunter образца 2023 года. Его вместе с Sollers ST5 и ST8 будут выпускать на УАЗе по методу полного производственного цикла, то есть со сваркой и окраской кузовов.

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