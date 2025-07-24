На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобили Changan в Белоруссии оказались дешевле, чем в России

Автомобили Changan в Белоруссии оказались дешевле, чем в России
true
true
true
close
Changan

При выходе на рынок Белоруссии автомобили китайского автомобильного бренда Changan оказались значительно дешевле, чем в России. Об этом сообщают «Автоновости дня».

«Так, лифтбек Changan Uni-V оценён в Белоруссии от 89 700 белорусских рублей (примерно 2,4 млн российских рублей), тогда как в России минимальная цена без учета скидок и дополнительной выгоды составляет 2,93 млн рублей», — отмечается в публикации.

Кроссоверы Changan Uni-S в Белоруссии продаются по цене от 82,8 тыс. белорусских рублей (около 2,2 млн российских). При этом в России тот же кроссовер продается минимум за 2,9 млн рублей — на 700 тыс. рублей дороже. Цена кроссовера Uni-T в соседней стране стартует с отметки в 89,2 тыс. рублей (2,39 млн российских рублей), в России он стоит минимум 2,87 млн рублей.

Флагманская модель Uni-K в Белоруссии более чем на 1 млн рублей дешевле, чем в России. Белорусские дилеры просят за нее минимум 108,8 тыс. белорусских рублей (2,92 млн российских). В России тот же автомобиль стоит минимум 3,97 млн рублей.

Ранее в России начались испытания обновленного внедорожника УАЗ «Патриот».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами