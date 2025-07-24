Автомобили Changan в Белоруссии оказались дешевле, чем в России

При выходе на рынок Белоруссии автомобили китайского автомобильного бренда Changan оказались значительно дешевле, чем в России. Об этом сообщают «Автоновости дня».

«Так, лифтбек Changan Uni-V оценён в Белоруссии от 89 700 белорусских рублей (примерно 2,4 млн российских рублей), тогда как в России минимальная цена без учета скидок и дополнительной выгоды составляет 2,93 млн рублей», — отмечается в публикации.

Кроссоверы Changan Uni-S в Белоруссии продаются по цене от 82,8 тыс. белорусских рублей (около 2,2 млн российских). При этом в России тот же кроссовер продается минимум за 2,9 млн рублей — на 700 тыс. рублей дороже. Цена кроссовера Uni-T в соседней стране стартует с отметки в 89,2 тыс. рублей (2,39 млн российских рублей), в России он стоит минимум 2,87 млн рублей.

Флагманская модель Uni-K в Белоруссии более чем на 1 млн рублей дешевле, чем в России. Белорусские дилеры просят за нее минимум 108,8 тыс. белорусских рублей (2,92 млн российских). В России тот же автомобиль стоит минимум 3,97 млн рублей.

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